«Ростелеком» объявил конкурс на закупку мультисервисных узлов доступа на сумму 3,8 млрд рублей, следует из опубликованной компанией конкурсной документации. Это оборудование позволит подключить владельцев домашних телефонов к Интернету и сократить их отток, пишут «Ведомости».

Мультисервисные узлы доступа предназначены для модернизации местных телефонных сетей, построенных на основе медного кабеля, объясняет представитель оператора Андрей Поляков. Оно, в частности, позволяет предоставлять абонентам аналоговой телефонии доступ в Интернет по технологии VDSL2 (Very high data rate digital subscriber line – высокоскоростная абонентская линия передачи данных).

По его словам, технология VDSL2 в зависимости от длины абонентской линии позволяет подключаться к Интернету на скорости до 100 Мбит/с, используя существующую распределительную сеть в домах, без прокладки дополнительных линий в квартиры абонентов.

Телефонами, подключенными к «медным» сетям, в III квартале 2016 года пользовался почти 21 млн абонентов «Ростелекома» (минус 8% год к году), следует из отчета оператора. Чтобы снизить отток абонентов, им необходимо предложить дополнительные услуги, в первую очередь широкополосный доступ в Интернет, объясняет Поляков. Использовать для этого существующие «медные» линии в некоторых случаях дешевле, чем строить с нуля оптические сети доступа, утверждает он.