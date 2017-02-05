Правительство Румынии отменило скандальный декрет об амнистии и декриминализации ряда коррупционных преступлений. Об этом говорится в заявлении, распространенном после заседания Кабинета министров в Бухаресте 5 февраля.
Одновременно правительство опубликовало стенограммы, которые, по всей видимости, компрометируют членов предыдущего Кабинета министров, пишет агентство DPA.
Отменить декрет, ослабляющий антикоррупционные законы, пообещал премьер-министр страны Сорин Гриндяну. Таким образом правительство отреагировало на массовые протесты граждан. Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались 31 января после обнародования декрета и ежедневно собирали от 200 тыс. до 250 тыс. человек. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обжалует декрет в Конституционном суде.
Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну пообещал отменить правительственный декрет об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных преступлений. Заявление премьера последовало после массовых уличных протестов, собравших в Бухаресте около 140 тыс. человек. Правительство проведет экстренное заседание 5 февраля.