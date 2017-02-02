Организация объединенных наций (ООН) серьезно обеспокоена практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер. По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий (в Донбассе). В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. Мы настаиваем на том, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно перемещенными лицами», — подчеркнул представитель ООН.

Уокер отметил, что сейчас международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по этому вопросу.

Выплаты пенсий и предоставление социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением Кабинета министров от 7 ноября 2014 года. В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по выплатам пенсий.