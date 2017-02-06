Банк «Санкт-Петербург» пересмотрел систему мотивации топ-менеджмента. Теперь для главы и основного бенефициара банка Александра Савельева ключевым моментом будет повышение эффективности бизнеса, а не количественные показатели, пишет «Коммерсант».

Решение об утверждении «перечня KPI и финансовых показателей, порядка их расчета, веса KPI и финансовых показателей в целевом вознаграждении председателя правления на 2017 год» было принято на совете директоров в конце прошлой недели. Изменения в системе KPI могут быть связаны с возвращением в 2016 году на должность председателя правления после двухлетнего перерыва ключевого бенефициара «Санкт-Петербурга» Александра Савельева.

«Из перечня KPI убрали те, что связаны с ростом объема кредитного портфеля, сделав акцент на эффективности и качестве обслуживания клиентов», — пояснил член совета директоров «Санкт-Петербурга» Владислав Гузь (раньше возглавлял банк). Кроме того, председателю правления больше не придется в рамках выполнения KPI заботиться о стоимости акций банка.

«Ранее среди KPI был критерий «стоимость акций». Теперь он из перечня исключен, поскольку предправления является основным акционером кредитной организации, а ответственность за этот показатель переложена на топ-менеджмент», — сообщили в пресс-службе банка.

По словам члена совета директоров «Санкт-Петербурга» Алексея Германовича, ни у кого нет сомнений, что Савельев как владелец самого крупного пакета акций (23,7%) больше всего заинтересован в росте их стоимости и решении проблемы сильной недооцененности банка на рынке.

Эксперты считают, что изменения KPI логичны, а ставка на эффективность — актуальна. При этом ориентир на рост стоимости акций в целом неочевиден, так как бумаги «Санкт-Петербурга» не относятся к числу высоколиквидных, считает аналитик Moody`s Петр Паклин.

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Ленинградской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества.
В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 608,39 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,12 млрд, кредитный портфель — 330,43 млрд, обязательства перед населением — 177,25 млрд.