На азиатских фондовых торгах в понедельник наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:30 мск на 0,24% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 18 963,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,61%, до 23 263,26, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 152,35 пункта, увеличившись на 0,39% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в плюсе на 0,48%, на отметке 3 056,47. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,24% и равняется 2 078,08.

«Торги в Азии в начале недели стартовали с позитивной динамики благодаря пятничному росту американских площадок. Компании из США продолжают отчитываться о прибылях за предыдущий квартал. Пока бизнес демонстрирует неплохие результаты, даже с учетом дорогого доллара. Однако в последнее время ситуация меняется. Доллар несколько ослаб к мировым валютам на неопределенности, связанной с первыми шагами Трампа», — говорит эксперт «БКС» Константин Карпов.