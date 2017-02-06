Власти Индии с 1 апреля текущего года будут считать преступлением и наказывать штрафом любую сделку с наличными деньгами на сумму более 300 тыс. рупий (более 4,4 тыс. долларов). Как сообщил секретарь правительства Индии по налогам и сборам Хасмукх Адхиа, сумма штрафа будет равна сумме полученных денег.



«Допустим, вы проводите операцию на 400 тысяч наличными, штраф и будет 400 тысяч, а если сделка будет на 5 миллионов, то заплатить штраф тоже придется на сумму 5 миллионов. Штраф будет накладываться на получателя денег. Если кто-то купит в магазине дорогие часы и расплатится наличными, то штраф заплатит владелец магазина», — сказал Адхиа, слова которого цитирует телеканал NDTV.

По его словам, эта мера направлена на борьбу с коррупцией и нечестно нажитыми средствами.

Новая мера по борьбе с коррупцией стала продолжением политики, начатой правительством в ноябре прошлого года, когда из обращения были изъяты самые ходовые купюры номиналом в 500 и 1 тыс. рупий (7,5 и 15 долларов). В стране начался кризис нехватки наличных, ударивший по населению. Но власти настаивают на том, что эти жесткие меры помогут победить коррупцию.