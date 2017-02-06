Банк России определил параметры новой системы регуляторных требований к НПФ. По итогам стресс-тестов им придется доначислять собственные средства пропорционально объему обязательств, однако формирование страхового резерва (СР) и резерва по ОПС (РОПС) станет необязательным, пишет «Коммерсант».

По данным издания, вопрос отражения СР и резервов ОПС в отчетности по МСФО, в том числе для определения величины собственных средство обсуждался в переписке Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) и ЦБ. Вопрос технический, но в ответе регулятор, по сути, изложил принципы новой системы надзора за отраслью. Так, ЦБ указал, что «в связи с внедрением механизма управления рисками фонда, практическая необходимость в СР и РОПС отсутствует». При этом НПФ предстоит пройти стресс-тесты. В случае выявления недостаточности активов «для исполнения своих обязательств», их придется восполнить, в частности, «за счет увеличения собственных средств (имущества) фонда».

«Внедряя конфигурацию «размер капитала в зависимости от объема обязательств» для НПФ, ЦБ, по сути, унифицирует надзор за участниками финансового рынка с банковским», — отмечает гендиректор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко.

При этом в капитале в настоящее время фонды обязаны держать гораздо меньше средств, чем в страховых резервах. Минимальные требования к объему собственных средств НПФ — 150 млн рублей, вне зависимости от величины пенсионных активов в фонде, которые могут составлять как сотни миллионов, так и сотни миллиардов рублей, отмечает заместитель гендиректора «ВТБ Пенсионный фонд» Александр Львов.

Смещение регуляторного акцента на собственные средства НПФ потребует их значительного увеличения. Наиболее вероятные источники этих средств — вливания бенефициаров или прибыль прошлых лет, отмечает гендиректор Национального НПФ Светлана Касина. Однако на фоне растущих расходов пенсионных фондов сценарий с привлечением дополнительных средств бенефициаров в объеме до 10% от активов станет драматическим почти для всех крупных игроков, отмечает руководитель НПФ из топ-10 по активам.

«Сценарий с включением РОПС и СР в капитал фондов может быть реализован в горизонте трех лет», — прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.