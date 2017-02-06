Шесть крупнейших американских банков могут вернуть в страну до 100 млрд долларов в случае, если администрации Трампа удастся дерегулирование банковского сектора. Соответствующую оценку RBC Capital Markets приводит The Wall Street Journal.

Предполагается, что возвращение капитала в экономику США произойдет в форме выплат дивидендов акционерам и обратного выкупа акций компаний.



Для сравнения: аналитики Morgan Stanley оценивают объем капитала, который может вернуться в США, в 120 млрд долларов.

«Не похоже, чтобы банковское регулирование было приоритетным для администрации. Поэтому увидеть, что эти действия исполнительной власти произошли так рано, крайне позитивно», — заявил WSJ старший портфельный менеджер Roosevelt Investment Group Джейсон Беновитц.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении регулирования финансового сектора США. Трамп неоднократно обещал провести через конгресс США законопроект, отменяющий действующий закон Додда — Франка.