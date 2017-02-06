Исполнительный директор Royal Bank of Scotland Росс Макьюэн готовится в ближайшее время обнародовать новые меры по сокращению расходов банка. Об этом сообщает The Guardian.



Предыдущий план Макьюэна по сокращению разницы между доходами и расходами предполагал, что она сократится в два раза за два года, однако этой цели, по собственному признанию Макьюэна, не удастся достичь до 2019 года. В настоящее время аналитики ожидают, какие меры Макьюэн намерен предпринять для дальнейшего сокращения расходов. Они полагают, что руководство банка сделает ставку на новые технологии с целью сокращения издержек и снижение численности персонала банка. Ранее, в ноябре, банк заявлял, что для повышения финансовой устойчивости банка руководство намерено сокращать издержки наряду с уменьшением масштабов собственного бизнеса.

Информация о новом этапе сокращений издержек совпала с новостью о росте бонусных доходов самого Макьюэна. Ожидается, что годовой бонус Макьюэна за 2017 год составит более 3 млн фунтов стерлингов наряду с 2,7 млн фунтов стерлингов в качестве зарплат и надбавок.