Российская платежная система «Мир» с 16 февраля обновит тарифы, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров, получивших письмо от «Мира». У платежной системы появятся два новых типа карт «Мир»: «Классическая карта привилегия» и «Классическая карта привилегия плюс». Суть изменений в том, что новые виды карт будут более выгодными для банков, говорит представитель «Мира».

На доходы банка-эмитента главным образом влияет межбанковская комиссия (интерчейндж): когда клиент расплачивается картой в магазине, то банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку-эмитенту проценты от суммы трансакции. За счет этого банк-эмитент компенсирует затраты на выпуск карты и программы лояльности.

Банки озабочены рентабельностью карты «Мир». Частичное замещение карт международных платежных систем «Миром» снизит доходы банка, поскольку на картах иностранных систем кредитные организации зарабатывают больше. «По классической карте «Мир» мы получаем 0,8%, а у международных платежных систем — в среднем 1,3%», ­— рассказывает сотрудник банка, выпускающего «Мир».

Сейчас банки могут выпускать три типа дебетовых карт «Мир»: предоплаченную, классическую и премиальную. Для первой межбанковская комиссия составляет 0,3% (но не более 3 рублей), для двух других — 0,8% и 2% соответственно, следует из опубликованных тарифов.

Сделать всем премиальные карты банк не может, пояснил сотрудник кредитной организации, выпускающей «Мир»: если клиент совершает операцию, а банк недоступен, то по таким картам были установлены офлайн-лимиты, в рамках которых платежная система могла все равно списать средства. «У нас есть и зарплатные клиенты, поэтому это риск», ­— объяснил он.

Кроме того, чтобы банки не выпускали карты более высокого сегмента, надеясь на них больше заработать, платежная система «Мир» устанавливала требования к минимальным оборотам по карте в месяц: по классической карте клиент должен был оплатить товары и услуги не менее чем на 10 тыс. рублей, по премиальной ­— на 20 тыс. рублей. Это условие вызывало недовольство банкиров: в некоторых регионах заработок клиентов таков, что они не могут столько тратить в магазинах, и это делало возможным для банка выпуск только предоплаченных карт, что существенно сокращало доходы. С 16 февраля платежная система отменяет это требование, а офлайн-лимиты устанавливаются по желанию банка, сообщил ее представитель.

По запускаемым картам межбанковская комиссия составит 1,5% и 1,75%, рассказал представитель «Мира». Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мира») Владимир Комлев рассказывал осенью 2016 года, что банкиры просили создать продукты, которые заполнили бы слишком большой интервал между 0,8% и 2%. Большинство опрошенных изданием банкиров пока не смогли оценить, как новые тарифы повлияют на их доходы и окупится ли выпуск «Мира», — не успели подсчитать, так как тарифы были разосланы в четверг.