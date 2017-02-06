Экс-президент банка «Екатерининский» (лишен лицензии в марте 2016 года) Павел Гольдман, считающийся организатором хищения у VIP-вкладчиков около 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы летом 2016 года. По данным издания, основанием стало заявление как минимум пяти физических лиц, которые являлись VIP-клиентами банка «Екатерининский» и лишились десятков миллионов рублей.

Около полугода это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В декабре 2016 года, когда расследованием занялся следственный департамент МВД, в нем появились первые фигуранты. Ими стали бывшие заместитель председателя правления банка «Екатерининский» Александр Бахматов и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования этого кредитного учреждения Яков Крейнин.

По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил обоих под стражу, а Мосгорсуд, отклонив требования адвокатов, оставил их под арестом. Еще одним обвиняемым стал экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман. Однако задержать его не удалось, он успел скрыться и был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Бахматов и Крейнин, выдавая «технические» кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд рублей.

ЦБ: «дыра» в балансе банка «Екатерининский»​ составила 1,4 млрд ​рублей Стоимость активов банка «Екатерининский» не превышает 729 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,124 млрд рублей. Такова оценка временной администрации финучреждения, назначенной приказом ЦБ в связи с отзывом у данного банка лицензии, сообщили в пресс-службе регулятора.

В частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей. Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы процентов по вкладам. О том, что они не являются не только VIP-клиентами, но и просто клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у «Екатерининского» лицензии.