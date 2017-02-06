Торги акциями в РФ стартовали в понедельник положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс ММВБ повысился на 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 228,83 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,5%, до 1 196,35.

«В понедельник, 6 февраля, перед открытием торгов в России складываются благоприятные стартовые условия. Мы предполагаем, что индексы ММВБ и РТС не опустятся ниже 2 200 и 1 180 пунктов», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.