Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,9 рубля, курс евро уменьшился на 17 копеек до 63,42 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль продолжит умеренное укрепление, полагает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, на курс рубля решающее влияние будут оказывать цены на нефть, которые растут. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 57,03 доллара.

«В пятницу росту нефтяных котировок способствовали ослабление доллара после выхода смешанных данных по американскому рынку труда, а также введение новых санкций в отношении Ирана за пуск баллистической ракеты», — комментирует эксперт. Он уточнил, что американские санкции могут сдержать экспорт иранской нефти.

Впрочем, отмечает Антонов, понедельник — день противоречивый: цена чаще движется против пятницы.

«Если на торгах в Европе рост нефтяных котировок продолжится, курс доллара двинется к минимуму 58,56 рубля от 2 февраля, курс евро — к 62,32 рубля», — прогнозирует аналитик. После пробоя уровня 58,5 рубля, продолжает он, продавцам откроется дорога к уровню 56,9 рубля — первый значимый уровень, от которого стоит начинать покупать доллары.

В понедельник, считает эксперт, пара USD/RUB останется в ценовом диапазоне от 2 февраля 2017 года.