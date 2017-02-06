Банк «Российский Капитал» в рамках программы развития региональной сети открыл первое подразделение во Владивостоке. Офис располагается по адресу: Океанский пр-т, д. 17.
В числе задач, которые стоят перед новым офисом, в сообщении «РосКапа» названы «высокие темпы роста кредитных операций и привлечение ресурсов, создание высокотехнологичного банка для всех клиентов, а также сотрудничество с администрацией в реализации муниципальных программ».
Как уточнил заместитель председателя правления «Российского Капитала» Владимир Воейков, Владивосток стал вторым городом присутствия банка на Дальнем Востоке (первый — Хабаровск, где офис был открыт в конце прошлого года). Сегодня региональная сеть банка насчитывает порядка 90 внутренних структурных подразделений в 30 регионах РФ в семи федеральных округах.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 320,16 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,28 млрд, кредитный портфель — 156,00 млрд, обязательства перед населением — 131,64 млрд.