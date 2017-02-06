Банк «Российский Капитал» в рамках программы развития региональной сети открыл первое подразделение во Владивостоке. Офис располагается по адресу: Океанский пр-т, д. 17.

В числе задач, которые стоят перед новым офисом, в сообщении «РосКапа» названы «высокие темпы роста кредитных операций и привлечение ресурсов, создание высокотехнологичного банка для всех клиентов, а также сотрудничество с администрацией в реализации муниципальных программ».

Как уточнил заместитель председателя правления «Российского Капитала» Владимир Воейков, Владивосток стал вторым городом присутствия банка на Дальнем Востоке (первый — Хабаровск, где офис был открыт в конце прошлого года). Сегодня региональная сеть банка насчитывает порядка 90 внутренних структурных подразделений в 30 регионах РФ в семи федеральных округах.

Российский Капитал ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ (100%), входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Помимо деятельности в качестве универсального банка, иногда выступает в роли санатора банков при исполнении АСВ своих функций. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения, однако оставшиеся пассивы диверсифицированы средствами банков, выпущенными облигациями и собственным капиталом.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 320,16 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,28 млрд, кредитный портфель — 156,00 млрд, обязательства перед населением — 131,64 млрд.