На западе Москвы задержаны пять человек по подозрению в серии мошенничеств с полисами автострахования. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское задержали членов организованной группы по подозрению в мошенничестве. Злоумышленники обманным путем продавали автовладельцам фальшивые страховые полисы», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Как сообщили в ведомстве, ранее в полицию обратилась женщина, которая в одном из бизнес-центров на Большой Очаковской улице приобрела у гражданина, представившегося сотрудником страховой фирмы, полис автострахования стоимостью 100 тыс. рублей. Спустя некоторое время женщине пришлось обратиться за страховой выплатой. Однако в страховой фирме заявительнице отказали в возмещении ущерба, аргументируя это тем, что она представила фиктивный полис.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый был заключен под стражу. «Полицейские имеют все основания предполагать, что молодой человек действовал в составе преступной группы, которая причастна как минимум к 300 аналогичным мошенничествам», — говорилось в ноябрьском сообщении МВД.

В настоящее время полицейские установили личности соучастников противоправного деяния. Пять человек в возрасте от 20 до 28 лет задержаны.

Как выяснили полицейские, злоумышленники, имея доступ к оригинальным страховым полисам, размножили их и, представляясь сотрудниками страховой компании, предлагали автовладельцам, у которых истекал срок действия страховых полисов, приобрести новый. В настоящий момент сумма ущерба составляет более 800 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.