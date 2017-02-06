Банк «Ростфинанс» улучшил условия предоставления потребкредитов.
Ранее заем без обеспечения выдавался под 20—27% годовых, с обеспечением — под 20—24% годовых. Ставка зависела от различных факторов, в том числе от наличия страховки и места трудоустройства заемщика.
Теперь по кредиту действует единый диапазон ставки от 19% до 20% годовых в зависимости от срока кредитования, который может достигать пяти лет. Без обеспечения заемщики могут получить до 600 тыс. рублей. При наличии поручительства и/или залога имущества банк готов предоставить до 1 млн рублей.
Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки. Имущественное страхование предмета залога не требуется.
«Ранее банк предлагал скидки для сотрудников бюджетной сферы и госслужащих, теперь на льготные условия кредитования могут рассчитывать только действующие клиенты банка и заемщики, имеющие положительную кредитную историю», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
ООО «КБ «РостФинанс» — небольшой по размерам активов ростовский банк, учрежденный в 1990 году. Основные направления деятельности — обслуживание счетов и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Банк также активен в проведении конверсионных операций и работе на бирже. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц (61%).
Бенефициарами банка являются председатель совета директоров Аркадий Скоров, Екатерина Леонова, Марьям Халипаева (по 19,90% у каждого), Анна Боченкова (16,17%), Евгений Ляльков (11,67%), Андрей Прохватилов (7,46%), Елена Куницкая (5%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,96 млрд рублей (309-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,03 млрд, кредитный портфель — 2,32 млрд, обязательства перед населением — 2,93 млрд.