Банк «Ростфинанс» улучшил условия предоставления потребкредитов.

Ранее заем без обеспечения выдавался под 20—27% годовых, с обеспечением — под 20—24% годовых. Ставка зависела от различных факторов, в том числе от наличия страховки и места трудоустройства заемщика.



Теперь по кредиту действует единый диапазон ставки от 19% до 20% годовых в зависимости от срока кредитования, который может достигать пяти лет. Без обеспечения заемщики могут получить до 600 тыс. рублей. При наличии поручительства и/или залога имущества банк готов предоставить до 1 млн рублей.

Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки. Имущественное страхование предмета залога не требуется.

«Ранее банк предлагал скидки для сотрудников бюджетной сферы и госслужащих, теперь на льготные условия кредитования могут рассчитывать только действующие клиенты банка и заемщики, имеющие положительную кредитную историю», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).