АО «НС Банк» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Важную часть клиентской базы составляют девелоперские компании. Основным источником фондирования выступают средства населения.

На текущий момент основным владельцем банка напрямую и через компании выступает его президент и председатель совета директоров Юрий Петров (58,38%). Другие ключевые бенефициары кредитного учреждения — Инга Белогурова (16,41%), член совета директоров Геннадий Улановский (7,84%), Анна Самсонова (7,13%), члены совета директоров Сергей Дерябин (4,15%) и Лариса Подгорная (3,44%), Лилия Данилова (2,64%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 34,33 млрд рублей (117-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,56 млрд, кредитный портфель — 11,15 млрд, обязательства перед населением — 15,78 млрд.