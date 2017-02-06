Газпромбанк (ГПБ) ведет переговоры с кредитными организациями о покупке ипотечных портфелей, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Валерий Серегин. Банк, по его словам, рассматривает в том числе и небольшие портфели — от 200 млн рублей, а всего намерен приобрести кредиты на 20—25 млрд рублей.

«Это еще один канал увеличения кредитного портфеля банка — в дополнение к собственным продажам», — сообщил Серегин. Он уточнил, что Газпромбанк нечасто выходит на рынок цессии: десять лет назад он покупал автокредиты. Скупкой ипотеки занимался дочерний банк «ГПБ-ипотека», однако его кредиты (на 11 млрд рублей) в 2016 году перешли на баланс Газпромбанка.

«Покупка ипотечных портфелей — это рост клиентской базы, что позволит осуществлять кросс-продажи, ведь эти клиенты останутся с нами в перспективе ближайших пяти-семи лет», — комментирует Серегин, отметив, что банк заинтересован в увеличении объемов розницы.

Розничные кредиты (на 70% — ипотечные) составляют всего 10% общего кредитного портфеля Газпромбанка, по данным МСФО за III квартал 2016 года, у него было 217 млрд рублей выданной ипотеки и еще 11 млрд рублей — купленной.

«Выдавать розницу — это кропотливый труд, и, если у банка есть компетенции по оценке портфелей, проще купить», — говорит аналитик Moody's Ольга Ульянова, отметив, что банк может столкнуться с недостатком на рынке предложения качественных, стандартизированных и пригодных для покупки ипотечных портфелей: основной объем ипотеки в России выдается крупными игроками (на долю Сбербанка приходится около 55% выдачи), которые заинтересованы в ее сохранении на собственных балансах.

Пока закрытых сделок нет. Ценовой ориентир — от дисконта в 4—5% до 1—2% премии в зависимости от типа недвижимости, срочности портфеля и средней ставки, указал Серегин. В условия покупки может быть включено требование обратного выкупа кредитов, по которым возникла просрочка.

«Возможно, банк готов покупать кредиты с премией, чтобы реализовать цель по росту розничного портфеля. Есть ожидание, что ставки на денежном рынке будут снижаться, в то время как по уже выданной ипотеке ставка зафиксирована — таким образом, банк может увеличить маржу», — допускает аналитик Fitch Ratings Александр Данилов.

Расширение розничного бизнеса — процесс не быстрый. Если его доля в портфеле Газпромбанка достигнет 15% в ближайшие два года, это уже будет значимым достижением, признает Ульянова.