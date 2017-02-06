Связь-Банк по итогам 2016 года зафиксировал чистый убыток в размере 14,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении банка с предварительными финансовыми итогами года (без учета событий после отчетной даты).

Как поясняют в банке, убыток был обусловлен созданием резервов в объеме 15 млрд рублей, сформированных для покрытия реализовавшихся и потенциальных кредитных рисков по заемщикам. С учетом проведенной в конце 2016 года докапитализации полученный убыток не оказал значительного влияния на капитал банка, подчеркивается в релизе.

Уставный капитал Связь-Банка увеличен в полтора раза — до 45 млрд рублей Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Связь-Банка объемом 16 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

При этом отмечается, что чистый процентный доход вырос более чем в два раза, а чистый комиссионный доход увеличился на 7%. Чистый операционный доход за 2016 год увеличился в 3,3 раза, до 9,4 млрд рублей.

Нетто-активы Связь-Банка, согласно данным управленческого баланса на 1 января 2017 года, составили 306 млрд рублей.

По сравнению с данными на 1 января 2016-го портфель ссуд, предоставленных физическим лицам, вырос на 9,4%, или 7,1 млрд рублей, до 82,8 млрд, прирост процентных доходов по этому портфелю по сравнению с 2015 годом составил 18%. Доля кредитов населению в общем объеме кредитов клиентам выросла с 33,7% до 47,1%, доля в процентном доходе по кредитам клиентам — с 31,1% до 41,2%.

Размер кредитного портфеля по клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 1 января этого года составил 93 млрд рублей.

Объем привлеченных средств физических лиц в 2016 году вырос на 19%, до 53,4 млрд рублей. Остатки привлеченных срочных средств юрлиц составили 101 млрд рублей.

Величина основного капитала за год выросла на 16%, до 25,2 млрд рублей.

В Связь-Банке также сообщают, что за 2016 год он выступил организатором и соорганизатором 14 размещений для восьми эмитентов, организаторская квота финучреждения по всем выпускам составила 20,2 млрд рублей.



«Основными задачами банка на 2017 год являются увеличение операционного дохода и прибыли, существенное изменение бизнес-модели в розничном и корпоративном блоках, улучшение качества управленческих процессов и команды, построение системы управления впечатлениями клиентов от работы с банком, повышение эффективности бизнеса за счет улучшение качества и стоимости внутренних процессов, увеличение и диверсификация кредитного портфеля и пассивов корпоративных клиентов, рост потребительского кредитования и пассивов физлиц, переформатирование сети и развитие электронных каналов, поддержание качества корпоративного и розничного кредитных портфелей», — указано в сообщении Связь-Банка.