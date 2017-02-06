Джей энд Ти Банк уменьшил ставки по двум вкладам.
«Магунс-Онлайн» (от 100 тыс. рублей на один год) принимается под 9,2% (ранее — под 9,5%), а «Таганский» (от 100 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев или один год) — под 8—9% годовых (прежде — под 8—9,3%).
Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Пополнение не предусмотрено.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 20,78 млрд рублей (158-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,23 млрд, кредитный портфель — 5,91 млрд, обязательства перед населением — 6,20 млрд.