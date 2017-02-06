Джей энд Ти Банк уменьшил ставки по двум вкладам.

АО «Джей энд Ти Банк» — небольшая по размеру активов столичная кредитная организация, являющаяся дочерним банком J&T Banka, A. S. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовыми источниками фондирования деятельности выступают собственные средства (36,6%) и вклады населения (34,7%).

Единственным акционером банка является J&T Banka, A.S., а конечными бенефициарами выступают граждане Республики Словакия Йозеф Ткач и Иван Якабович, каждый из которых контролирует по 47,47% акций общества, а также граждане Китая Су Вэйчжун (2,10%), Ли Юн (1,09%) и Чжэн Сюнбин (0,82%), Шанхай Энерджи Секюрити Ресерч Центр (0,99%), миноритарии (0,06%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 20,78 млрд рублей (158-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,23 млрд, кредитный портфель — 5,91 млрд, обязательства перед населением — 6,20 млрд.