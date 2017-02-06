ПАО «АКИБ «Акибанк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Набережных Челнах. Ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, операции на фондовых биржах, валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации являются средства физических и юридических лиц.

На сегодняшний день финучреждение имеет достаточно сложную схему владения. Председателю правления, члену наблюдательного совета Ильдару Галяутдинову принадлежит 23,08% акций общества, Сергей Федотов владеет 20% акций, Линар Нугманов — 9,37%, Ленар Мингалимов — 7,76%, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан — 7,59%, Адель Зарипов — 5,35%, Александр Клевцов — 4,44%, председатель наблюдательного совета Ильшат Фардиев — 2,89%, Ян Гингольд — 2,49%, ООО «Аки-лизинг» — 1,42%, «Греттон Менеджмент ЛТД» и «Иристо Трейдинг ЛТД» — по 1,24%, правительство Республики Татарстан − 1,01%, акционеры-миноритарии — 4,34%. На физических и юридических лиц, владеющих долями менее 1% акций общества, в совокупности приходится 7,78%.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 24,05 млрд рублей (150-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,30 млрд, кредитный портфель — 13,57 млрд, обязательства перед населением — 12,13 млрд.