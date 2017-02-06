Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает снижение доли российских заемщиков, чья текущая долговая нагрузка составляет более 50%.

Так, в IV квартале 2016 года доля заемщиков с показателем PTI выше 50% (т. е. более 50% их ежемесячных доходов приходится на обслуживание кредитов) сократилась на 3,9 процентного пункта (с 13,7% до 9,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. При этом наиболее серьезные темпы снижения отмечены у самых закредитованных заемщиков (PTI выше 60%) — на 3,3 п. п., до 4,6%.

Необходимо отметить, что доля заемщиков с PTI до 30% с 2014 года, наоборот, выросла, что свидетельствует о том, что банки стали более тщательно следить за долговой нагрузкой населения.

Наибольшая доля самых закредитованных граждан (PTI выше 50%) в конце 2016 года отмечена в Кировской и Амурской областях (16,64% и 16,62% соответственно), а самая благополучная ситуация в этом сегменте заемщиков зафиксирована в Санкт-Петербурге (5,21%) и Тульской области (5,82%).



«В последние годы банки серьезно снизили свой аппетит к риску, и, как мы видим, это приводит к положительным результатам — доля самых проблемных заемщиков сокращается, — сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом следует отметить, что ситуация с долговой нагрузкой в российских регионах крайне неоднородна. Так, доля наиболее закредитованных заемщиков, которые тратят на обслуживание кредитов более половины ежемесячного дохода, достаточно сильно варьируется — от 5% до 17% от общего количества заемщиков в зависимости от конкретного субъекта РФ».

«Поэтому для кредиторов по-прежнему важно учитывать как можно больше данных о заемщике для принятия кредитного решения. Аналитика НБКИ дает банкам возможность оценивать долговую нагрузку в различных сегментах и микросегментах заемщиков и корректировать свою кредитную политику с учетом рыночной конъюнктуры. Такой подход позволяет избежать излишней закредитованности граждан и находить перспективные направления развития розничного кредитования», — отметил он.