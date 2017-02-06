Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление банка «ФК Открытие» о включении задолженности перед ним в размере 3,9 млрд рублей в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «Трансаэро», сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Арбитраж по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения сроком на полгода. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Руководство «Трансаэро» в ноябре 2016 года представило план работ по возобновлению деятельности авиакомпании. В документе говорится, что руководство «Трансаэро» во главе с генеральным директором Александром Бурдиным проанализировало варианты действий, которые позволили бы осуществить возврат денежных средств кредиторам через перезапуск авиакомпании на основе ее активов.

Новая авиакомпания, созданная на базе «Трансаэро», на первом этапе планирует не входить в высококонкурентный и перегруженный Московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями, а создать компанию двойного базирования: северного (Санкт-Петербург) и южного (Сочи, Краснодар, Симферополь) направлений. Авиаперевозчик постарается «занять оголенные рыночные ниши, которые остались после ухода «Трансаэро», а также быстрорастущий и сегментированный туристический рынок юга России».

По информации Бурдина, «к 2018 году парк авиакомпании может состоять из 30 самолетов: 15 самолетов B737-800, десяти самолетов B737-Max и пяти самолетов SSJ 100 для обслуживания региональных ниш. Численность персонала новой авиакомпании будет оптимизирована. Планируется, что бывший персонал «Трансаэро» составит основу штатного расписания. К 2018 году летный персонал компании будет насчитывать 237 пилотов и 455 бортпроводников». Предполагаемые инвестиции в новую авиакомпанию могут составить до 75 млн долларов до конца 2018 года включительно, говорится в документе. Выход на безубыточность ожидается к концу 2018 года. К 2020 году объем выручки может составить 36 млрд рублей.



Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.