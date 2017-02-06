В России в 2016 году объем карточных долгов граждан перед банками сократился на 3,8%, до 1,19 трлн рублей. Существенный вклад в это сокращение внес декабрь — за месяц объем долгов по кредитным картам и овердрафтам уменьшился на 2,8%, или 35 млрд рублей. Таковы данные Frank Research Group (FRG), пишет «Коммерсант».

В отличие от других сегментов розничного кредитования, в которых декабрь — обычно наиболее удачный месяц, на карточном рынке наблюдается обратная динамика — люди гасят долги за счет премий, в том числе чтобы вернуться в грейс-период (беспроцентный период кредитования — обычно 30—60 дней).

«Премии и бонусы являются важным источником погашения кредитов, наибольший их эффект — в отношении кредитных карт, — отмечают в Сбербанке. — Даже более высокие декабрьские траты перекрываются дополнительными доходами граждан».

В 2016 году этот тренд был особенно ярким, фактически декабрь обеспечил более 70% годового сокращения объема задолженности по картам. Для сравнения: в прошлом году в декабре сокращение объема задолженности по кредитным картам и овердрафтам составило 1,2%, или менее 25% от годового сокращения. «Сберегательное поведение населения выражается все ярче, вместо того, чтобы потратить новогодние премии на покупки, люди решили при первой возможности рассчитаться по кредитным картам, — поясняет главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. — Это очень дорогие долги, и провал доходов не позволяет населению их обслуживать». Особенность 2016 года — слабовыраженный «высокий сезон» в торговле, объем трат граждан был меньше, меньше оказались и расходы по кредитным картам, добавляют в Сбербанке.

Декабрь принес и неожиданные перестановки в числе лидеров рынка кредитных карт. Так, в топ-3 банков по объему задолженности по карточным кредитам неожиданно вернулся «Русский Стандарт», покинувший тройку лидеров в октябре 2016 года (уступил место ВТБ 24). Октябрьские изменения были ожидаемыми: ВТБ 24 почти весь год показывал позитивную динамику задолженности по карточным кредитам, а «Русский Стандарт» планомерно сокращал портфель (за год он уменьшился на 19,8%). А вот в декабре оба банка ушли в минус, но портфель ВТБ 24 сократился на 2,3 млрд рублей, до 96,8 млрд, а «Русского Стандарта» — на 1,8 млрд рублей, до 97,1 млрд. Первые два места занимают Сбербанк (468,1 млрд рублей) и Тинькофф Банк (114,7 млрд).

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стратегии конкурентов. «В 2017 году банк активизирует работу с текущим портфелем и клиентской базой, наращивая объем вторичных продаж действующим низкорисковым клиентам, за счет чего мы ожидаем рост портфеля кредитных карт, это один из ключевых бизнесов банка», — сообщила директор департамента кредитно-карточного бизнеса «Русского Стандарта» Алла Мареева. Впрочем, эксперты сомневаются, что банку удастся переломить негативную тенденцию — объем задолженности по его карточным кредитам сокращается три года подряд. В ВТБ 24 акцента на росте портфеля не делают. «На данный момент определяющим для нашего бизнеса является даже не рост задолженности клиентов, а наращивание оборотов по действующим картам», — заявил начальник управления кредитных карт ВТБ 24 Александр Бородкин.