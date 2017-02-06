Состоятельные клиенты отдают предпочтение кредитным программам, связанным с покупкой недвижимости, рассказал директор департамента розничного кредитования Московского Кредитного Банка Александр Шорников в программе «Первые лица» портала Банки.ру.



«Среди состоятельных клиентов кредиты также востребованы. Самый востребованный продукт — это ипотека, потому что существенные средства сложно сразу извлечь из бизнеса. Также популярны кредитные карты, потому что это расчетный продукт. Менее интересны потребкредиты и автокредиты», — рассказал он.

По словам Александра Шорникова, в этом году банки ожидают роста кредитования по всем сегментам, но основным драйвером будет ипотечное кредитование.

О том, на какой уровень ставок по кредитам можно рассчитывать в этом году, смотрите в программе «Первые лица».