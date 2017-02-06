АО «КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (Риабанк) — небольшой по размеру активов столичный банк с универсальной структурой бизнеса. Основное направление деятельности — кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг. Базой фондирования практически поровну выступают привлеченные МБК и средства населения. АО «Риабанк» является участником государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Олег Бойко, член совета директоров Сергей Землянский (по 47,14%) и председатель правления Борис Липкин (5,71%).