Риабанк предлагает вклад «Премиальный».
Открыть его можно в рублях на 90, 181, 270 и 367 дней.
Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность составит 7,2—9,8% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет.
«Если средства находились на счете 31 день и более, то при досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке, равной одной второй ставки, указанной в договоре», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (Риабанк) — небольшой по размеру активов столичный банк с универсальной структурой бизнеса. Основное направление деятельности — кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг. Базой фондирования практически поровну выступают привлеченные МБК и средства населения. АО «Риабанк» является участником государственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Олег Бойко, член совета директоров Сергей Землянский (по 47,14%) и председатель правления Борис Липкин (5,71%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 5,63 млрд рублей (294-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,84 млрд, кредитный портфель — 1,86 млрд, обязательства перед населением — 1,71 млрд.