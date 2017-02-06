Акибанк запустил программу рефинансирования, которая позволяет погасить до пяти кредитов в других банках. Денежные средства можно направить на погашение задолженности по потребительскому кредита, автокредиту, кредиту на банковскую карту в форме овердрафт и кредитной карте.



Сумма до 300 тыс. рублей выдается без обеспечения под 14,9—15,9% годовых. Если размер займа превышает 300 тыс. рублей кредит предоставляется под залог имущества или поручительство двух физических лиц, при этом ставка варьируется от 13,9% до 14,9% годовых.

Срок финансирования может достигать пяти лет. В случае залога имущества, клиентам необходимо оформить имущественное страхование предмета залога. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 2,5 процентного пункта.

«Банк предлагает довольно выгодные условия на рефинансирование задолженности, однако воспользоваться предложением могут только сотрудники бюджетной или энергетической сферы, а также клиенты с положительной кредитной историей в банках продолжительностью не менее шести месяцев», — уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).