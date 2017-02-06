Акибанк запустил программу рефинансирования, которая позволяет погасить до пяти кредитов в других банках. Денежные средства можно направить на погашение задолженности по потребительскому кредита, автокредиту, кредиту на банковскую карту в форме овердрафт и кредитной карте.
Сумма до 300 тыс. рублей выдается без обеспечения под 14,9—15,9% годовых. Если размер займа превышает 300 тыс. рублей кредит предоставляется под залог имущества или поручительство двух физических лиц, при этом ставка варьируется от 13,9% до 14,9% годовых.
Срок финансирования может достигать пяти лет. В случае залога имущества, клиентам необходимо оформить имущественное страхование предмета залога. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 2,5 процентного пункта.
«Банк предлагает довольно выгодные условия на рефинансирование задолженности, однако воспользоваться предложением могут только сотрудники бюджетной или энергетической сферы, а также клиенты с положительной кредитной историей в банках продолжительностью не менее шести месяцев», — уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
ПАО «АКИБ «Акибанк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Набережных Челнах. Ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, операции на фондовых биржах, валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации являются средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день финучреждение имеет достаточно сложную схему владения. Председателю правления, члену наблюдательного совета Ильдару Галяутдинову принадлежит 23,08% акций общества, Сергей Федотов владеет 20% акций, Линар Нугманов — 9,37%, Ленар Мингалимов — 7,76%, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан — 7,59%, Адель Зарипов — 5,35%, Александр Клевцов — 4,44%, председатель наблюдательного совета Ильшат Фардиев — 2,89%, Ян Гингольд — 2,49%, ООО «Аки-лизинг» — 1,42%, «Греттон Менеджмент ЛТД» и «Иристо Трейдинг ЛТД» — по 1,24%, правительство Республики Татарстан − 1,01%, акционеры-миноритарии — 4,34%. На физических и юридических лиц, владеющих долями менее 1% акций общества, в совокупности приходится 7,78%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 24,05 млрд рублей (150-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,30 млрд, кредитный портфель — 13,57 млрд, обязательства перед населением — 12,13 млрд.