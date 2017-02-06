Радиотехбанк (Нижний Новгород) ввел два новых вклада.

Так, «Праздничный» (на сроки девять месяцев и год) открывается в сумме от 5 тыс. рублей под 7,75% и 8% годовых соответственно. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Депозит «Престиж» доступен под 5,5—8% годовых. Пороговые суммы — 20 тыс., 500 тыс., 1 млн и 1,5 млн рублей. Сроки размещения — шесть месяцев, год. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме и сроку. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм.

Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты по депозитам пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.



Завершен прием депозитов «VIP — РТБ», «Новогоднее настроение», «Автомечта» и «Комфорт».

