Радиотехбанк (Нижний Новгород) ввел два новых вклада.
Так, «Праздничный» (на сроки девять месяцев и год) открывается в сумме от 5 тыс. рублей под 7,75% и 8% годовых соответственно. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.
Депозит «Престиж» доступен под 5,5—8% годовых. Пороговые суммы — 20 тыс., 500 тыс., 1 млн и 1,5 млн рублей. Сроки размещения — шесть месяцев, год. Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме и сроку. Возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм.
Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты по депозитам пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
Завершен прием депозитов «VIP — РТБ», «Новогоднее настроение», «Автомечта» и «Комфорт».
ПАО «НКБ «Радиотехбанк» — небольшой по размеру активов фининститут, основными направлениями деятельности которого являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на межбанковском рынке. Основу ресурсной базы составляют вклады физлиц, дополняемые остатками на счетах и депозитами юридических лиц, а также собственным капиталом. Почти вся сеть продаж банка сосредоточена в домашнем регионе за исключением единственного офиса в Казани, на которую, тем не менее, приходится более 40% кредитного портфеля (против 56% на домашнюю Нижегородскую область).
Согласно данным раскрываемой отчетности, основными акционерами и бенефициарами банка являются компании и физические лица из Республики Татарстан: 29,85% акций банка принадлежит АИКБ «Татфондбанк», 11,91% приходится на ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» (ОАО «НАСКО», бенефициары — ОАО «Ак Барс» банк и ряд физических лиц), бенефициаром 17,43% акций (через ООО «ТатИнКФинанс» и ООО «Активные технологии») является Линар Нугманов, 9,80% принадлежит ООО «УК «АктивАр» (бенефициар — Айдар Давлетгараев), 9,50% — ООО УК «ТатИнК» (Фируза Нуртдинова), 8,61% — ООО «Шарт» (Елена Нуриева), 3,28% — ОАО «Артуг» (Ильдус Мингазетдинов). Ряд физических лиц являются бенефициарами ООО «Креатив-Инвест», которому принадлежит 8,27% акций банка. Акционеры-миноритарии владеют 1,36% акций. Всего акционерами банка числятся 97 юридических и 205 физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 4,18 млрд рублей (335-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,71 млрд, кредитный портфель — 2,69 млрд, обязательства перед населением — 2,10 млрд.