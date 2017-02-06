К концу 2017 года объем государственного долга (совокупно внутреннего и внешнего) составит 14,6% ВВП, что на 1,4% больше по сравнению со значением этого показателя на конец 2016-го. Такой прогноз содержится в «Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017—2019 годы», которые опубликовал Минфин.



В документе отмечается, что к началу 2017 года общий объем долговой нагрузки находился «в безопасных пределах». «Показатель общей долговой нагрузки на экономику выгодно отличает Россию как от развитых, так и от многих развивающихся стран», — сказано в обзоре Минфина.

«Безопасным пределом» Минфин называет показатель менее 15% ВВП. Однако, по прогнозам ведомства, к концу 2019 года объем государственного долга России составит 15,3% ВВП. «Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом периоде их сумма хотя и будет плавно нарастать, но не превысит 1% ВВП при ожидаемых средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП, что ниже среднего ожидаемого роста экономики — 1,5% ВВП ежегодно», — сказано в обзоре.

В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75%, причем основная часть государственных обязательств выражена в национальной валюте (71%), напомнили в Минфине.

Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru

