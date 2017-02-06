Покупка Банком России в интересах Минфина иностранной валюты может в феврале ослабить курс российской валюты к доллару не более чем на два рубля. Такое мнение высказал руководитель Экономической экспертной группы и заместитель председателя Общественного совета при Минфине России Евсей Гурвич в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Понятно, что такие интервенции приведут к повышению курса доллара, но не более чем на два рубля в течение февраля. А дальше все будет зависеть от динамики цен на нефть и величины отклонения нефтегазовых доходов от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете», — отмечает Гурвич.

Он подчеркнул, что Банк России будет покупать или продавать валюту для Минфина синхронно с накоплением или использованием средств Резервного фонда.

Минфин установил ежедневный объем покупки валюты на уровне 6,3 млрд рублей​​ Минфин установил ежедневный объем покупки иностранной валюты на уровне 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Это означает, что будут стабилизированы не только расходы бюджета, но и обменный курс. Фактически новое бюджетное правило предполагает, что курс будет в основном соответствовать базовой цене на нефть, в данном случае 40 долларам за баррель. Это тоже повышает предсказуемость и стабильность экономики, дополнительно защищает ее от колебаний внешней конъюнктуры», — уточнил Гурвич.

По его словам, ключевой сейчас является необходимость определить, следует ли постепенно сокращать расходы в процентах ВВП, или принимать меры для стабилизации бюджетных доходов. «Расходы бюджета должны быть стабилизированы в районе нынешнего уровня доходов бюджета, то есть порядка 33% ВВП. Но за счет каких мер стабилизировать доходы — это предмет для тщательного обсуждения», — заключил эксперт.