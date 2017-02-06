Курс евро к доллару (сейчас составляет примерно 1,075 доллара за 1 евро) слишком низок для немецкой экономики, сообщил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью немецкой газете Tagesspiegel.



По словам министра, европейская монетарная политика осуществляется не правительствами государств, а Европейским центральным банком. Шойбле подчеркнул, что Министерство финансов не должно обязательно поддерживать подобную политику.

«Европейский центральный банк должен осуществлять политику, которая будет подходить для Европы», — указал он. По мнению Шойбле, глава ЕЦБ Марио Драги начал экспансивную валютную политику. «Я ему сказал, что он таким образом увеличит сальдо внешней торговли Германии», — отметил министр финансов ФРГ.

В конце января советник Дональда Трампа, глава Национального торгового совета при американском президенте Питер Наварро заявлял, что Германия использует заниженный курс евро для того, чтобы получить торговые преимущества над США и странами Европейского союза. По его словам, такая политика ФРГ препятствует принятию соглашения между США и ЕС о свободной торговле. В результате после заявления Наварро курс евро к доллару поднялся на 1%.