Валютные ипотечники бросили вызов председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру финансов Антону Силуанову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Встреча пройдет 8 февраля в приемной правительства РФ. Ипотечники будут требовать подписания договоров о реструктуризации.

«Я — человек, который оказался заложником не столько изменения внутренней государственной политики в области курсообразования, сколько заложником безответственности и непрофессионализма конкретных людей от власти. Мною принимались риски заемщика. Но я не принимал рисков, связанных с поддержкой правительством нежелания банка признать свою профессиональную ошибку, намерения банка сделать из меня пожизненного финансового «раба», — говорится в письме, которое представители правительства получат от каждого из участников инициативной группы ипотечников.

Заемщики в прямом смысле «вызвали на дуэль» Силуанова и Набиуллину, приложив к своим обращениям фотографии перчаток и пообещав принести их на встречу.

«Неявку буду считать подтверждением вашей неправоты в проблеме валютной ипотеки граждан и личной трусостью. Моя перчатка в приложении. Получите при личной встрече», — говорится в письме.

Участница инициативной группы валютных заемщиков утверждает, что законопроект, который бы установил условия реструктуризации валютных ипотечных кредитов, не будет принят в Думе и все проблемные валютные кредиты будут разбираться в индивидуальном порядке.



«У нас у каждого в руках будет заявление о реструктуризации на дату договора. И пока проблема не будет решена, мы из приемной не уйдем», — отмечает она.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

