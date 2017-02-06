Нижегородский Вокбанк понизил ставку по вкладу «Доходный».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, срок размещения — 449 дней. Средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе составляет теперь 8,45% годовых (вместо 8,75%), а ставки в пяти периодах равны 6—10% (прежде — 6,3—10,3%).



Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.