Нижегородский Вокбанк понизил ставку по вкладу «Доходный».
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, срок размещения — 449 дней. Средняя ставка за весь срок нахождения средств во вкладе составляет теперь 8,45% годовых (вместо 8,75%), а ставки в пяти периодах равны 6—10% (прежде — 6,3—10,3%).
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,31 млрд рублей (239-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -2,45 млрд, кредитный портфель — 5,00 млрд, обязательства перед населением — 4,96 млрд.