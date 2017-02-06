Заработные платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, компаний, предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов могут привязать к зарплате президента страны, средним зарплатам работников всех этих организаций, а также к трудовым успехам начальников. Такие меры предлагают поправки в Трудовой кодекс, разработанные группой депутатов Госдумы, пишет «Российская газета».

Авторы документа предлагают ограничить зарплаты всех занимающих руководящие должности любых государственных и муниципальных организаций и предприятий, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности.

А именно, во-первых, устанавливать им зарплату, исходя из сложности управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции и показателей результативности самих начальников.

Во-вторых, установить, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие выплаты начальников (за исключением выходных пособий, компенсаций в связи с прекращением трудовых договоров) не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Для выходных пособий сделано исключение, поскольку законодательство и так уже ограничило их размером трехкратного среднего месячного заработка, говорится в пояснительной записке к документу.

В-третьих, сделать зарплату топ-менеджеров кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников предприятий и учреждений: один к восьми.

Кстати, законопроект распространяет все эти нормы и на членов коллегиальных исполнительных органов, заключающих трудовой договор.

Как ожидается, депутаты рассмотрят поправки на заседании 8 февраля.