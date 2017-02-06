В экономике России остается ряд нерешенных «специфических проблем». Об этом говорится в «Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017—2019 годы», опубликованных Минфином.



В числе проблем низкий уровень диверсификации экономики, сложная демографическая ситуация, снижение доли населения в трудоспособном возрасте и рост населения старше трудоспособного возраста, низкий — по отношению к ВВП — уровень и качество инвестиций, существенные масштабы структурного дефицита федерального бюджета при большой доле бюджетных расходов в ВВП, неэффективная — с точки зрения стимулирования спроса — структура бюджетных расходов, низкая эффективность государственных компаний и высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий, говорится в документе.

Кроме того, указывают в Минфине, в период с 2017 по 2019 год одним из ключевых рисков для экономики страны будет оставаться динамика нефтяных цен. «С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах 40—60 долларов за баррель», — сказано в обзоре.

Еще один риск — сохранение геополитической напряженности, «затрудняющей доступ ряда системно значимых российских компаний к мировому рынку заемного капитала».

«Другим фактором, негативно влияющим на уровень спроса на национальном долговом рынке, стало решение о заморозке до 2019 года формирования гражданами России накопительной части пенсии», — замечают в Минфине. Эта составляющая пенсионной системы по своей сути является естественным источником «длинных» денег, наличие которых относится к числу важнейших предпосылок для стабильности рынка долгового капитала в любой стране, подчеркивают в ведомстве.

Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru

