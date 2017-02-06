К концу 2017 года таргет Центробанка по инфляции в 4% может быть достигнут при сохранении жесткой денежно-кредитной политики регулятора, говорится в «Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017—2019 годы», опубликованных Минфином.



Кроме того, в министерстве ожидают переход от структурного дефицита ликвидности в банковской системе к структурному профициту в период с 2017-го по 2019-й.

Избыток свободных ресурсов, а также необходимость выполнения банками нормативов по краткосрочной ликвидности будут способствовать росту спроса на высококачественные финансовые активы с низким уровнем риска, говорится в обзоре.

«Все эти факторы будут играть ключевую роль в формировании устойчивого спроса на государственные ценные бумаги и, как ожидается, будут способствовать созданию необходимых предпосылок для привлечения требуемых федеральному бюджету ресурсов на национальном рынке капитала по приемлемым уровням доходности», — отмечают в Минфине.

Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru

