В 2017—2019 годах чистые внутренние заимствования в РФ будут превышать 1 трлн рублей в год. Об этом сообщается в «Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017—2019 годы», опубликованных Минфином РФ.



На конец 2016 года сумма чистых внутренних заимствований страны составляла 500 млрд рублей (без учета операций обмена).

При этом в Минфине рассчитывают, что столь значительное наращивание объемов заимствований произойдет без риска раскручивания долговой спирали и без ущерба для рынка корпоративного долга. «Прежде всего, ожидаются снижение инфляции до 4% и сохранение на соответствующих умеренных уровнях процентных ставок в экономике, что будет способствовать росту привлекательности инструментов с фиксированной доходностью», — называют одну из предпосылок безболезненного увеличения сумм заимствований в Минфине.

«Вторым существенным условием является ожидаемое наличие у российских банков, выступающих «якорными» инвесторами на внутреннем долговом рынке, значительного объема ликвидности, источником которой станут, прежде всего, средства федерального бюджета, поступающие в экономику», — отмечается в обзоре. В результате участники рынка будут иметь возможность увеличить объемы своих вложений в государственные ценные бумаги, подчеркивают в ведомстве.

Нерезиденты сохранят свое присутствие на рынке российских гособлигаций, однако, скорее всего, не будут готовы наращивать свои позиции в ОФЗ теми же темпами, что и российские инвесторы, замечают в обзоре. «В результате объем вложений иностранных участников рынка хоть и вырастет в абсолютном выражении, но доля нерезидентов на долговом рынке будет планомерно размываться, опускаясь ниже текущих значений, оцениваемых на уровне 26%», — говорят в Минфине.

Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru

