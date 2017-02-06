Тамбовкредитпромбанк снизил ставки по вкладам.

Доходность вкладов «Тамбовский волк» (от 50 тыс. рублей на три месяца) и «Копилка» (от 5 тыс. рублей на 375 дней) снижена на 0,3 процентного пункта и теперь составляет 7% и 7,7% годовых соответственно. Проценты по вкладу «Тамбовский волк» выплачиваются ежемесячно, по «Копилке» — ежеквартально.

«Срочный на 181 день» в настоящее время можно разместить по ставке 7,5% годовых (ранее — под 7,7%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный депозит» доступен на три месяца под 6,7% годовых, на шесть месяцев — под 7,5%, на один год — под 7,7% (до этого — под 7,25%, 7,7%, 7,8% соответственно). Прием вклада на девять месяцев и два года прекращен. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей, выплата процентов производится ежемесячно.

Ставка по вкладу «Удачный год» снижена с 8% до 7,7%. Срок размещения — один год, сумма — от 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вышеперечисленные депозиты предусматривают возможность пополнения.



Кроме того, прекращен прием вклада «Срочный на 270 дней».