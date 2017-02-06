Тамбовкредитпромбанк снизил ставки по вкладам.
Доходность вкладов «Тамбовский волк» (от 50 тыс. рублей на три месяца) и «Копилка» (от 5 тыс. рублей на 375 дней) снижена на 0,3 процентного пункта и теперь составляет 7% и 7,7% годовых соответственно. Проценты по вкладу «Тамбовский волк» выплачиваются ежемесячно, по «Копилке» — ежеквартально.
«Срочный на 181 день» в настоящее время можно разместить по ставке 7,5% годовых (ранее — под 7,7%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, проценты выплачиваются в конце срока.
«Пенсионный депозит» доступен на три месяца под 6,7% годовых, на шесть месяцев — под 7,5%, на один год — под 7,7% (до этого — под 7,25%, 7,7%, 7,8% соответственно). Прием вклада на девять месяцев и два года прекращен. Минимальная сумма — 3 тыс. рублей, выплата процентов производится ежемесячно.
Ставка по вкладу «Удачный год» снижена с 8% до 7,7%. Срок размещения — один год, сумма — от 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вышеперечисленные депозиты предусматривают возможность пополнения.
Кроме того, прекращен прием вклада «Срочный на 270 дней».
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк» — единственный банк, зарегистрированный в Тамбовской области. Кредитная организация обслуживает преимущественно корпоративных клиентов (значительное число местных предприятий, в том числе находящихся в государственной собственности). Ядро клиентской базы составляют промышленные и строительные предприятия Тамбова и области. Основными источниками фондирования являются депозиты физлиц и средства организаций. Бизнес банка преимущественно сосредоточен в домашнем регионе (Тамбовская область).
Банк контролируется менеджментом. Бенефициарами на текущий момент являются председатель правления банка Галина Хаустова (91,04%) и ее сын, вице-президент банка, Руслан Хаустов (8,96%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2,92 млрд рублей (372-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,46 млрд, кредитный портфель — 1,90 млрд, обязательства перед населением — 1,69 млрд.