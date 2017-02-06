Новикомбанк (опорный банк госкорпорации «Ростех») по итогам IV квартала 2016 года получил чистую прибыль около 4 млрд рублей. Положительный финансовый результат обеспечили оптимизация операционных расходов, а также корректировка стратегии развития и кредитной политики, говорится в сообщении кредитной организации.

«В рамках реализации новой стратегии развития были ужесточены правила обработки кредитных заявок, повышены качество и детализация кредитного анализа, обеспеченность вновь предоставляемых кредитов. Таким образом, качество нового кредитного портфеля формирует значительный положительный операционный результат», — говорится в комментарии председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

По итогам последнего квартала прошлого года Новикомбанк предоставил промышленным предприятиям РФ кредиты на общую сумму 37 млрд рублей и увеличил кредитный портфель на 8%, подчеркнула предправления банка.

Кроме того, добавила она, внедренные новые принципы ценообразования и управления рыночным риском позволили увеличить показатель процентной маржи с 2,4% до 3,9% годовых, в то время как комиссионные доходы банка по отношению к предыдущему кварталу выросли на 20%.

«Эти данные свидетельствуют о том, что банк в полной мере обеспечен ресурсами для прибыльной деятельности и успешного развития бизнеса в долгосрочной перспективе», — подчеркнула глава кредитной организации.