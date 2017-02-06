Петербургские судебные приставы исполнили решение суда о взыскании с жителя города 2,5 млн рублей в пользу кредитного учреждения, применив ряд мер принудительного исполнения. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ФССП, житель Петербурга взял в одном из банков города крупный кредит, однако не справился со своими обязательствами перед кредитным учреждением. Это послужило поводом для обращения в суд, который постановил взыскать с гражданина около 2,5 млн рублей. Документы для исполнения были направлены в Смольнинский отдел Центрального района УФССП России по Санкт-Петербургу. Судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы страны, а также произвел арест принадлежащего ему нежилого помещения. Гражданин стал принимать меры для самостоятельного погашения долга, однако перечисленных им денежных средств было недостаточно для полной оплаты задолженности. Пристав-исполнитель произвел розыск счетов уклониста, с одного из которых была списана оставшаяся часть долга.

Также в УФССП по Петербургу сообщили, что в районе Купчино у должника была изъята машина за непогашенные долги. Гражданин не исполнил решение суда о взыскании более чем 5 млн рублей в пользу банков.

Как уточняется, в Волковском ОСП Фрунзенского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждены исполнительные производства в отношении 26-летнего молодого человека, который не исполнял обязательства перед банками (в частности, по ипотеке, автокредиту). Общая сумма долга превысила 5 млн рублей. В рамках исполнительных производств пристав ограничил должнику выезд за пределы РФ, обратил взыскание на счета в банках, наложил запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства и недвижимости.

В собственности у должника числилась иномарка BMW x5, приобретенная им в кредит, который так и не был выплачен банку. В рамках исполнительного производства о взыскании более чем 1 млн рублей джип должника был изъят. «В случае если должник не погасит долг по этому производству, машина будет передана на реализацию, — подчеркивается в релизе УФССП. — Исполнительные производства находятся на стадии принудительного исполнения».



На сайте петербургского подразделения ФССП говорится, что в 2016 году там на исполнении находилось более 65 тыс. производств, возбужденных в отношении должников по кредитам. За год с должников данной категории было взыскано более 1,894 млрд рублей.