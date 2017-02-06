В Тамбовской области кассир одного из банков приговорена к лишению свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима за хищение у вкладчиков 4,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

«Петровским районным судом вынесен приговор по уголовному делу по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», — отмечается в пресс-релизе.

Установлено, что с 2006 по 2015 год контролер-кассир, ведущий специалист по обслуживанию частных лиц операционной кассы внекассового узла Мичуринского отделения банка осуществляла расходные операции со счетов вкладчиков «без явки последних в банк» и снимала с их счетов денежные средства, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

«За указанный период ею было похищено 4 600 454 рубля, что является особо крупным размером. С целью сокрытия хищения при обращении клиентов в банк она частично возмещала им присвоенные с их банковских счетов денежные средства», — подчеркнули в прокуратуре Тамбовской области.

Добровольно она возместила клиентам кредитной организации 1,3 млн рублей, 3,3 млн были возмещены банком.

Осужденная взята под стражу в зале суда. Также суд взыскал с осужденной в счет возмещения причиненного банку ущерба более 3 млн рублей.