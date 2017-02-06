В январе 2017 года инфляционные ожидания в России на следующие 12 месяцев продолжили снижаться. Об этом говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».



Прямая оценка «инФОМ» (медианное значение) ожидаемой инфляции на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, в январе снизилась на 0,9 процентного пункта и составила 11,5%. Это минимальное значение с июля 2014 года, подчеркивают в ЦБ.

«Важно отметить, что доля респондентов, которые верят в достижение целевого уровня Банка России в 4%, возросла (на 5 п.п., до 23%) и достигла максимального значения за всю историю наблюдений», — сказано в комментарии регулятора.

В то же время, по данным опроса, снижение инфляционных ожиданий населения происходит медленными темпами. Большинство респондентов ожидает сохранение уровня инфляции в следующем году на прежнем уровне, говорят в Банке России. «Это указывает на необходимость сохранения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — отмечается в документе.

Оценки месячной инфляции формировались россиянами преимущественно под воздействием сезонных факторов, подчеркивают в Банке России. «Оценка наблюдаемой за год инфляции в январе снижалась второй месяц подряд (на 0,8 п.п., до 14%)», — сказано в комментарии.