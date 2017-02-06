Во время экономических кризисов в России постоянно возникают требования к Москве ослабить национальную валюту, что не приводит к модернизации промышленности. Такое мнение высказал заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ, экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин.

«Если сравнивать экономические кризисы, то условия будут кардинально разные. В этот раз в целом ситуация устойчивая, краха банковской системы не происходит, люди платят налоги, чего они не делали до 2000 года», — отметил он.

По словам Дубинина, общее для всех кризисов 1998-го, 2008-го и 2014-го — это то, что «каждый раз возникают требования снизить курс». «Вместо того чтобы приспособиться к экономической ситуации, вложить инвестиции в модернизацию производства, нам предлагают приспособить курс. Хотя производительность труда у нас как была 30% от европейских показателей при Николае II, так и осталась», — сказал Дубинин.