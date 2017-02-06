Доля россиян, считающих, что их материальное положение в ближайшие 12 месяцев улучшится, увеличилась за январь на 5 процентных пунктов, до 23%. Об этом сообщается в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». Это максимальное значение за всю историю наблюдений, подчеркивают в ЦБ.



Кроме того, 23% опрошенных ЦБ и «инФОМ» назвали текущее время хорошим для сбережений — этот показатель также стал максимальным за всю историю наблюдений. Все чаще россияне начали называть текущее время подходящим для совершения крупных покупок, сказано в комментарии регулятора.

«Улучшение оценок текущего состояния и рост оптимизма привели к тому, что индекс потребительских настроений в январе увеличивался второй месяц подряд. Возросли как индекс ожиданий, обновив исторический максимум, а также индекс текущего состояния», — отмечают в обзоре.