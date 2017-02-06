В Кемеровской области вынесен приговор одному из организаторов преступной группы, специализировавшейся на кражах банкоматов. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Промышленновский районный суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Кемерово. Он обвинялся в краже (14 эпизодов), грабеже, разбое и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (по два эпизода).

Весной 2016 года сотрудники управления уголовного розыска совместно со следователями главного следственного управления Главного управления МВД по Кемеровской области провели спецоперацию по поимке подозреваемых в серии краж банкоматов. Были задержаны восемь жителей Кемерово в возрасте от 21 до 49 лет. Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного ГСУ регионального управления МВД.

В ходе следствия было установлено, что ранее судимый 32-летний житель областного центра вместе со своим знакомым в июне 2015 года создал организованную преступную группу для хищения денежных средств из банкоматов и платежных терминалов, расположенных на территории Кемеровской и Томской областей. В состав ОПГ помимо лидеров вошли еще шесть человек. В период с июля 2015-го по апрель 2016 года участниками группировки было совершено в общей сложности 17 преступлений, связанных с хищением денежных средств из банкоматов и платежных терминалов, 16 из них — на территории города Тайги, Промышленновского, Юргинского, Кемеровского, Яшкинского, Прокопьевского, Беловского и Ленинск-Кузнецкого районов Кемеровской области, еще одно — в Асиновском районе Томской области. Шесть преступлений злоумышленники не сумели довести до конца. Как установили полицейские, участники ОПГ чаще всего вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей.

С одним из организаторов преступной группы было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Он активно содействовал следствию: дал признательные показания, изобличающие как его самого, так и его подельников. Следователи и оперативники установили, что места совершения преступлений выбирал именно он вместе со вторым организатором ОПГ. Также они планировали пути отступления, чтобы в случае необходимости скрыться. Преступления подельники совершали ночью, вооружившись необходимыми инструментами и надев маски и перчатки.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным в организации и совершении инкриминируемых ему преступлений и дал ему 5,5 года лишения свободы. Вопрос о взыскании с него около 5 млн рублей в качестве возмещения причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского судопроизводства.



Правоохранители уточняют, что ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного участника ОПГ, который также заключил досудебное соглашение. Из-за сотрудничества со следствием возникла угроза личной безопасности фигуранта, поэтому было принято решение о применении в отношении него мер государственной защиты. Уголовное дело в отношении остальных участников ОПГ находится на стадии расследования. В ближайшее время оно будет направлено в суд. Двое из фигурантов находятся под стражей, еще четверо — под домашним арестом.