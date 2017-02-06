В период с 2017 по 2019 год Минфин РФ будет выпускать еврооблигации в основном в долларах, сообщается в «Основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации на 2017—2019 годы».



«Глобальный рынок долговых инструментов в этой валюте является наиболее емким и позволяет минимизировать стоимость привлекаемых средств», — объясняют свой выбор в ведомстве. В то же время от выпуска евробондов в других валютах в Минфине отказываться не собираются: решение о выпуске долговых бумаг такого типа будет приниматься с учетом интересов российских корпоративных заемщиков. «В данном контексте будет продолжено изучение предпосылок и возможностей осуществления заимствований в китайских юанях», — подчеркивается в документе.

При этом в Минфине замечают, что на данный момент объективная потребность в привлечении Российской Федерацией заемных ресурсов в иностранной валюте отсутствует, так как приток этих средств оказывал бы дополнительное нежелательное давление на курс рубля. Поэтому продолжать ежегодные заимствования на международном рынке капитала Минфин будет в ограниченных объемах. «Это необходимо для сохранения присутствия России на рынке как суверенного заемщика и поддержания репрезентативной кривой доходности долговых обязательств РФ в иностранной валюте, а также для увеличения числа и круга инвесторов, готовых приобретать российские суверенные облигации, и создания предпосылок для улучшения условий заимствований российских корпоративных эмитентов», — говорят в министерстве. Основной фокус-группой евробондов Минфина, согласно документу, будут нерезиденты.

При размещении еврооблигаций будет использоваться национальная инфраструктура финрынка, отметили в Минфине. Однако, подчеркивают в ведомстве, это не означает полного отказа от сотрудничества с системообразующими зарубежными финансовыми институтами.

Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru