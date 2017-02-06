Банк «Траст», санацией которого с декабря 2014 года занимается «ФК Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева недвижимость в Великобритании и на Бали. Стоимость оспариваемых замков и особняков составляет 16,2 млн фунтов стерлингов и 5,6 млн долларов, пишут «Ведомости».

«За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки, — объяснил представитель «Траста» претензии к женам бывших владельцев кредитной организации. — Английский суд имеет право по своему усмотрению аннулировать соответствующие сделки, если они преследовали цель сделать средства недоступными для кредиторов».

В Высоком суде Лондона «Траст» требует с Юрова, Фетисова, Беляева и их жен возмещения ущерба на 908 млн долларов, рассказал представитель банка. В иске указано, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie 68 млн долларов от офшора, связанного с заемщиками «Траста». А затем перевели крупные суммы на счета своих жен. Кроме того, жены получали переводы со счетов мужей в «Трасте». Например, по данным истцов, Юров перевел со своего счета на счет жены Наталии около 8,3 млн долларов и 7,3 млн рублей, следует из иска.

За последние годы Юрова приобрела, например, за 4,1 млн фунтов стерлингов «фамильный замок Юровых» — Oxney Court в графстве Кент. Также Юрова приобрела три квартиры в Лондоне, недвижимость на Кипре, делала взносы в инвесткомпании, указано в иске. «Судя по тому факту, что на протяжении последних 20 лет госпожа Юрова не имела независимого источника дохода, денежные средства на приобретение данной собственности были предоставлены господином Юровым», — указано в иске.

Юров уверяет, что эта информация не соответствует действительности, как и другие претензии к нему со стороны банка «Траст».

Жена Фетисова Елена Пищулина стала единственной владелицей домов и квартир, приобретенных супругами с 2012 года в разных странах. Самая дорогая недвижимость, на которую пытается обратить взыскание новая администрация «Траста», — загородный дом в Суррее. Окруженный деревьями и лужайками трехэтажный особняк с шестью спальнями оснащен бассейном, джакузи и кинозалом. Фетисов за 2014–2015 годы перевел на имя жены доли в этом доме и другой совместно приобретенной недвижимости: квартирах в лондонском Челси за 1,6 млн фунтов стерлингов, загородном доме в Москве стоимостью 4,25 млн долларов, также с совместного счета супругов был оплачен дом на Бали за 870 тыс. долларов.

«Траст» просит суд Лондона аннулировать переводы и вернуть все, включая недвижимость, Юрову, Беляеву и Фетисову, чтобы потом использовать эти активы для возмещения ущерба банку.

Представитель «Траста» ожидает, что судебное разбирательство начнется в октябре 2018 года.

Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров назвал оценку АСВ «совершенной ахинеей» Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров не согласен с выводами Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое через несколько дней после введения в кредитную организацию временной администрации оценило «дыру» в капитале банка в 67,8 млрд рублей. В интервью «Ведомостям» Юров назвал оценку АСВ «совершенной ахинеей».

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



ФК Открытие ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2 817,87 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,35 млрд, кредитный портфель — 1 811,52 млрд, обязательства перед населением — 512,51 млрд.