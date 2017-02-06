Банк Казани уменьшил доходность депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Снижение ставок коснулось депозитов в рублях и составило 1,2 процентного пункта для юрлиц и 1 п. п. для индивидуальных предпринимателей.

Депозит «Классический» для юридических лиц в настоящее время доступен по ставкам 8,9—10,9% годовых, депозит с возможностью досрочного частичного изъятия — по ставкам 7,9—9,9%, депозит с возможностью полного досрочного закрытия — по ставкам 6,9—8,9%. Указаны ставки для депозитов на сроки от одного до 13 месяцев, однако доступно размещение средств и на сроки за пределами этого диапазона на индивидуальных условиях.

Для ИП депозит «Классический» доступен под 9,5—9,9% годовых, депозит с возможностью полного досрочного закрытия — под 7,5—8,1%, депозит с возможностью досрочного частичного изъятия — под 8,5—9,1%. Указаны ставки для депозитов на сроки от одного месяца до одного года, при этом доступно размещение средств на индивидуальных условиях на более длительные сроки, а по депозиту «Классический» — также на срок до 30 дней (ставка в этом случае устанавливается начальником казначейства).

Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Выплата процентов по депозиту «Классический» по желанию вкладчика может осуществляться ежемесячно, ежеквартально либо в конце срока, по депозиту с возможностью полного досрочного закрытия — ежемесячно или в конце срока, а по депозиту с возможностью досрочного частичного изъятия средств — только в конце срока. Возможность пополнения предусмотрена в течение первой половины срока.



Кроме того, снижена доходность депозита «Капитальный» для ТСЖ, УК и ЖСК. Теперь она составляет 9,3—10,8% годовых (ранее — 10,5—12%) при условии невозвратности, 6,8—8,3% (вместо 8,5—10%) — для «Капитального» с возможностью досрочного отзыва. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки размещения: шесть, девять месяцев, год и два года. Допускается возможность пополнения счета. Выплата процентов осуществляется ежемесячно либо в конце срока.

