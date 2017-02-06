Количество жалоб в ФАС на банки в 2016 году снизилось в 1,9 раза — с 728 обращений в 2015-м до 380 в прошлом году, сообщили в пресс-службе ведомства.



«В 2016 году в центральный аппарат ФАС России поступило 380 жалоб на действия кредитных организаций. В 2015 году в центральный аппарат ФАС России поступило 728 обращений с жалобами на действия банков, примерно половина из которых касалась недобросовестной конкуренции банков», — сообщили в ФАС.

Жалобы касались и недобросовестной конкуренции банков при привлечении денег во вклады, рассказали в ведомстве.

«Так, в отношении двух кредитных организаций в 2016 году ФАС России были завершены дела, по итогам которых ответчики были признаны нарушившими антимонопольное законодательство», — указали в ФАС.

По некоторым жалобам антимонопольщики провели проверки. Они касались введения ограничений на пополнение ранее открытых пополняемых вкладов.

«По результатам проверок в 2016 году территориальными органами ФАС России в действиях отдельных банков были выявлены признаки недобросовестной конкуренции (нарушение антимонопольного законодательства), поскольку в результате указанных действий банки ухудшили потребительские свойства вкладов, обещанные при заключении с гражданами соответствующих договоров, в связи с чем за этот период территориальными органами ФАС России было выдано четыре предупреждения банкам, которые на настоящий момент исполнены. По одному поручению проверка в настоящее время продолжается», — сообщили в ФАС.