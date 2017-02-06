ЦБ установил официальные курсы валют на 7 февраля. Курс доллара понизился на 60,16 копейки, составив 58,7121 рубля (59,3137 рубля с 4 февраля). Курс евро уменьшился на 65,9 копейки до 63,1566 рубля (63,8156 рубля с 4 февраля).

Рубль получил еще один шанс на укрепление благодаря комментариям Банка России, ценам на нефть и ослаблению позиций доллара на мировом рынке, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. И теперь, добавляет он, российская валюта пытается реализовать эту возможность.

«Финансовый регулятор дал свою оценку покупки/продажи валюты в интересах Минфина в рамках применения переходного бюджетного правила: ЦБ считает, что эти действия не создадут существенных инфляционных рисков при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — комментирует эксперт. Также в релизе к решению по ставке было отмечено, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. Но, учитывая изменения внешних и внутренних условий, потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшился, указывает аналитик.

«Таким образом, ожидания инвесторов смещаются с марта на лето. Для рубля это хорошая новость, рублевые активы сохраняют свою привлекательность», — поясняет Зотов.

Также, продолжает он, позитивом для российской валюты стало повышение цен на нефть. Нефтяные контракты Brent поднимались выше 57 долларов за баррель на фоне новостей о новых санкциях США против Ирана.

В целом обстановка складывается в пользу рубля, и, возможно, уже на этой неделе можно будет увидеть новые годовые максимумы, допускает эксперт.

Сейчас кажется, что рублю ничего не угрожает: ФРС не спешит поднимать ставку, ЦБ РФ в очередной раз не изменил монетарную политику, ралли доллара кончилось, а нефть дорожает, продолжает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

«В такой ситуации даже активные вербальные интервенции и интервенции реальные не особо помогут, так как рынок не видит реальных оснований для девальвации, а в успех Минфина, кажется, мало кто верит», — комментирует банкир. Тем не менее, считает он, февраль будет показательным именно с точки зрения интервенций ЦБ, их эффективности. Поэтому реакция рынка может быть достаточно острой в ближайшие дни, не исключает Люшин.